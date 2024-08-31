Сбер установил в Республике Коми более 4 тысяч терминалов для оплаты улыбкой
- 09:25 31 августа
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- astakhovaxenia
С начала года Сбер в Коми установил более 4 тысяч терминалов с возможностью оплаты по биометрии в 3,5 тысяч торгово-сервисных точек.
Сервис оплаты по биометрии называется "Оплата улыбкой". Он позволяет приобрести товар, даже если у покупателя нет с собой карты, наличных и смартфона. Оплатить покупки улыбкой можно в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кофейнях и пекарнях.
Подключить сервис можно несколькими способами в приложении Сбербанк Онлайн. Например, привязать карту банка и создать код безопасности. Также есть возможность вызвать виртуального ассистента в приложении, сказать ему: "Оплата улыбкой" и следовать инструкциям. Надо выбрать карту, с которой будет проведена оплата покупки, затем перейти в настройки карты и выбрать "Оплата улыбкой". Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Теперь жителям нашей республики стало удобно и безопасно оплачивать покупки без необходимости использования карты или телефона. Мы видим, что интерес к такому способу оплаты продолжает расти".
Платить улыбкой так же надежно и безопасно, как и картой. По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде зашифрованного цифрового кода в связке с платежным счетом.