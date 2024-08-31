Сбер установил в Республике Коми более 4 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

С начала года Сбер в Коми установил более 4 тысяч терминалов с возможностью оплаты по биометрии в 3,5 тысяч торгово-сервисных точек.

Сервис оплаты по биометрии называется "Оплата улыбкой". Он позволяет приобрести товар, даже если у покупателя нет с собой карты, наличных и смартфона. Оплатить покупки улыбкой можно в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кофейнях и пекарнях.

Подключить сервис можно несколькими способами в приложении Сбербанк Онлайн. Например, привязать карту банка и создать код безопасности. Также есть возможность вызвать виртуального ассистента в приложении, сказать ему: "Оплата улыбкой" и следовать инструкциям. Надо выбрать карту, с которой будет проведена оплата покупки, затем перейти в настройки карты и выбрать "Оплата улыбкой". Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: