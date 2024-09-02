Самая современная школа в Коми открыта для эжвинцев
- 2 сентября 13:00
- 6+
- Дарья Шучалина
Эжинцам повезло: сегодня в районе распахнуло двери самое современное по меркам региона учебное заведение. Так что помимо Дня знаний юных воспитанников 30-й школы в местечке Емваль поздравили и с новосельем Глава Коми Владимир Уйба и другие статусные гости.
Торжественная церемония началась с яркого представления на территории перед новым зданием. Ребята растянули полотнище российского флага. А затем под гимны нашей страны и региона были подняты федеральный и коми триколоры.
Первым слово было предоставлено Владимиру Уйба. Он напомнил о том, что во всех школах нашей страны и Республики проходят торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года.
- Это всегда светлое и радостное событие для детей, их родителей и, конечно, педагогов, - отметил в своем приветственном слове руководитель региона. - Для жителей местечка Емваль Эжвинского района Сыктывкара особенный день ещё и потому, что открылась новая, суперсовременная школа на 825 мест. Она построена благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина.
В новом трёхэтажном здании создана современная материально-техническая база, специализированные кабинеты и лаборатории, кабинеты информатики, оборудованы школьный кванториум, лингафонные кабинеты, пространства для организации школьного театра. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. Организовано профильное обучение школьников в классах естественно-научной и IT-направленностей на уровне среднего общего образования. Кроме того, сформированы кадетские классы совместно с МЧС (1 класс) и Управлением МВД (10 класс).
Школа станет муниципальным центром естественно-научного образования для школ Эжвинского района. Также открыто новое направление для обучения школьников (8-11 классов) основам проектирования, сборки и управления беспилотными летательными аппаратами в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.
На пришкольном участке оборудован спортивный стадион с игровыми полями для баскетбола, волейбола и мини-футбола.
На базе новой школы в этом году уже состоялось Республиканское августовское педагогическое совещание. И участники очень высоко оценили условия, созданные здесь для ведения образовательной деятельности и всестороннего развития детей.
- С 2020 года в Республике введено 7 новых детских садов и 9 новых школ, - отметил Глава Коми. - Работу по созданию условий для развития и образования наших детей мы будем продолжать. Я поздравляю жителей Эжвинского района с открытием такой прекрасной школы и всех жителей нашей Республики с началом нового учебного года. Пусть он будет наполнен интересными открытиями, яркими событиями и незабываемыми встречами. И принесёт только радостные эмоции! А вам, дорогие ребята, я желаю доброго пути по дороге знаний и успехов!
Кстати, в масштабах Коми власти региона проводят огромную работу: возведены детские сады в селе Усть-Цильма, в Эжвинском районе Сыктывкара и микрорайоне Кочпон-Чит, сёлах Выльгорт, Щельябож, Мутный Материк, посёлке Кажым, а также школы в Сыктывкаре улице Петрозаводской и в посёлке Краснозатонский, в сёлах Дутово, Визинга, Часово, Помоздино, Объячево, в деревне Усть-Ижма. Завершается строительство школы в селе Ижма.
После своего выступления Владимир Уйба вручил директору школы символичный ключ. А затем к поздравлениям присоединилась Наталья Якимова, возглавляющая Минобрнауки Коми, и Владимир Голдин, возглавляющий администрацию Сыктывкара.
По окончанию церемонии дети вручили букеты учителям и погрузились в мир знаний – в уюте, тепле и комфорте, заботливо обеспеченных для них строителями и властями нашего региона.