Самая современная школа в Коми открыта для эжвинцев

Эжинцам повезло: сегодня в районе распахнуло двери самое современное по меркам региона учебное заведение. Так что помимо Дня знаний юных воспитанников 30-й школы в местечке Емваль поздравили и с новосельем Глава Коми Владимир Уйба и другие статусные гости.

Торжественная церемония началась с яркого представления на территории перед новым зданием. Ребята растянули полотнище российского флага. А затем под гимны нашей страны и региона были подняты федеральный и коми триколоры.

Первым слово было предоставлено Владимиру Уйба. Он напомнил о том, что во всех школах нашей страны и Республики проходят торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года.

- Это всегда светлое и радостное событие для детей, их родителей и, конечно, педагогов, - отметил в своем приветственном слове руководитель региона. - Для жителей местечка Емваль Эжвинского района Сыктывкара особенный день ещё и потому, что открылась новая, суперсовременная школа на 825 мест. Она построена благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина.

В новом трёхэтажном здании создана современная материально-техническая база, специализированные кабинеты и лаборатории, кабинеты информатики, оборудованы школьный кванториум, лингафонные кабинеты, пространства для организации школьного театра. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. Организовано профильное обучение школьников в классах естественно-научной и IT-направленностей на уровне среднего общего образования. Кроме того, сформированы кадетские классы совместно с МЧС (1 класс) и Управлением МВД (10 класс).

Школа станет муниципальным центром естественно-научного образования для школ Эжвинского района. Также открыто новое направление для обучения школьников (8-11 классов) основам проектирования, сборки и управления беспилотными летательными аппаратами в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.

На пришкольном участке оборудован спортивный стадион с игровыми полями для баскетбола, волейбола и мини-футбола.

На базе новой школы в этом году уже состоялось Республиканское августовское педагогическое совещание. И участники очень высоко оценили условия, созданные здесь для ведения образовательной деятельности и всестороннего развития детей.