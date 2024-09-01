В Коми с сегодняшнего дня вступил в силу важный запрет
- 17:30 1 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
С 1 сентября в Республике Коми вступают в силу ограничения на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах.
Эти меры, инициированные региональным Министерством сельского хозяйства и продовольствия, направлены на поддержание общественного порядка и безопасности в дни, связанные с важными социальными мероприятиями, такими как День знаний.
Ограничения на продажу спиртного в розницу стали привычной практикой для многих регионов России, и Коми не является исключением. День знаний, отмечаемый 1 сентября, традиционно является временем, когда дети и молодежь возвращаются к учебе после летних каникул. В этот день по всей стране проходят торжественные линейки, на которых школьники, их родители и учителя собираются вместе, чтобы начать новый учебный год. Учитывая важность этого события, власти региона приняли решение о введении запрета на продажу алкоголя, чтобы предотвратить возможные нарушения общественного порядка и обеспечить безопасность граждан.
Особенностью текущего года стало то, что 1 сентября выпало на воскресенье. В связи с этим официальные мероприятия, посвященные Дню знаний, были перенесены на следующий рабочий день — 2 сентября. В связи с этим, в соответствии с законодательством, ограничения на продажу алкогольной продукции распространяются не только на первое, но и на второе сентября. В Минсельхозе Коми пояснили, что подобные меры вводятся для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения комфортной обстановки в дни, когда проводится большое количество массовых мероприятий, особенно вблизи учебных заведений.
Важно отметить, что ограничения касаются только розничной продажи алкоголя в магазинах. Заведения общественного питания, такие как рестораны и кафе, смогут продолжать продавать спиртные напитки в обычном режиме. Это означает, что взрослые, желающие отметить День знаний в кругу семьи или друзей, смогут сделать это в заведениях общепита, не нарушая при этом закон.