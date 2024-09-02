Кировчанин несколько лет незаконно получал в Коми северную надбавку к пенсии

В Коми обнаружили незаконные выплаты северных надбавок к военной пенсии. Подробности инцидента раскрыла пресс-служба МВД по республике.

Так, по информации ведомства, 57-летний житель Кировской области обманул систему, указав ложные данные в заявке и несколько лет получал повышенные выплаты. Также в релизе МВД уточнили, что при оформлении пенсии за выслугу лет в одном из силовых ведомств он не указал свое реальное место проживания и предоставил недостоверные сведения о регистрации в Воркуте.