И дожди, и солнце: на неделе в Коми ожидается нестабильная погода
- 08:45 2 сентября
- 12+
- Татьяна Зубова
На территории Республики Коми на неделе ожидается нестабильная погода. Это связано с тем, что регион находится в переходной зоне между обширным антициклоном, расположенным над Европой, и циклоном, который охватывает Западную Сибирь, сообщили в местном ЦГМС.
В результате погода будет колебаться - ожидаются как солнечные теплые, так и дождливая холодные дни.
Начало календарной осени ознаменуется вторжением холодного атмосферного фронта с севера. Так, 1 сентября осадки выпали в большинстве северных районах, а сегодня, 2 сентября, дожди настигнут большинство районов Коми. На востоке Коми ситуацию усугубит порывистый ветер. Температура воздуха в понедельник днем будет колебаться между 11 и 16°C, а в юго-западных районах достигнет 24°C.
Далее влияние антициклона будет усиливаться, и вероятность дождей значительно снизится. В республику вновь придут прохладные ночи с понижением температуры до 2С. А в дневные часы, напротив, воздух будет прогреваться до 19-24°C, на северо-востоке до 18°C, а в Заполярье до 10-15°C.