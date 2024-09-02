И дожди, и солнце: на неделе в Коми ожидается нестабильная погода

На территории Республики Коми на неделе ожидается нестабильная погода. Это связано с тем, что регион находится в переходной зоне между обширным антициклоном, расположенным над Европой, и циклоном, который охватывает Западную Сибирь, сообщили в местном ЦГМС.

В результате погода будет колебаться - ожидаются как солнечные теплые, так и дождливая холодные дни.