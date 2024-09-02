Весь секрет в правильной обрезке: герань прекрасно цветёт — как добиться хорошего роста

Чтобы герань хорошо цвела — её надо правильно обрезать. Секретом черенкования поделился блогер Роман Буров. Всем домашним садоводам стоит взять его на вооружение!

Самое главное — обрезать домашнюю герань надо в ноябре–декабре, как только она закончила цвести. Если сделать это позже — есть вероятность втягивания.