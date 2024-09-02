Весь секрет в правильной обрезке: герань прекрасно цветёт — как добиться хорошего роста
- 07:15 2 сентября
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- Служба новостей
Чтобы герань хорошо цвела — её надо правильно обрезать. Секретом черенкования поделился блогер Роман Буров. Всем домашним садоводам стоит взять его на вооружение!
Самое главное — обрезать домашнюю герань надо в ноябре–декабре, как только она закончила цвести. Если сделать это позже — есть вероятность втягивания.
Обрезать цветок нужно ежегодно, так как герань склонна к вытягиванию побегов. Обрезку надо проводить острыми ножницами или секатором. Оставлять надо только стебли высотой 10-12 см.
После обрезки важно обработать растение аминокислотами, пишет nord-news.ru.