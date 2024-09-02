Первая неделя осени начнется с облачной погоды и дождей

Первая неделя осени в Республике Коми принесет облачную погоду, информирует Коми ЦГМС.

На отдельных территориях синоптики обещают кратковременные осадки, а также грозы. Ветер подует с запада и северо-запада, его скорость достигнет 7-12 метров в секунду, а на крайнем северо-востоке в дневные часы порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура не поднимется выше +9…+14С, а днем потеплеет до +11...+16С. Самая теплая погода в юго-западных районах республики - +18…+23°С.