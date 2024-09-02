Первая неделя осени начнется с облачной погоды и дождей
- 06:30 2 сентября
- 12+
- Татьяна Зубова
Первая неделя осени в Республике Коми принесет облачную погоду, информирует Коми ЦГМС.
На отдельных территориях синоптики обещают кратковременные осадки, а также грозы. Ветер подует с запада и северо-запада, его скорость достигнет 7-12 метров в секунду, а на крайнем северо-востоке в дневные часы порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура не поднимется выше +9…+14С, а днем потеплеет до +11...+16С. Самая теплая погода в юго-западных районах республики - +18…+23°С.
В Сыктывкаре в этот день также ожидается переменная облачность. При этом ночью осадков не прогнозируется, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер западного, северо-западного направлений не больше 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра не поднимется выше +12…+14 С, а днем воздух прогреется до +19…+21°С.