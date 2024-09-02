В Прилузском районе 11-летний ребенок опрокинулся на мопеде и попал в больницу

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Прилузском районе 11-летний ребенок получил серьезные травмы, упав с мопеда. Эту информацию подтвердили в УГИБДД МВД по Республике Коми По информации ведомства, происшествие случилось в День знаний, 1 сентября, около половины шестого вечера.

Юный водитель 2012 года рождения управлял мопедом Alfa и двигался со стороны трассы Сыктывкар-Киров по дороге "Подъезд к Малой Беберке" в направлении деревни.

На втором километре трассы мальчик потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство перевернулось на проезжей части.

В результате аварии мальчик получил несколько травм: мотоциклетную травму, закрытую травму правого плечевого сустава, открытую рану левого предплечья и колена, множительные ссадины на руках и ногах. Подростка госпитализировали. В ведомстве уточнили, что юный водитель находился в мотошлеме. Добавим, ребенок не имеет и никогда не получал водительских прав.

В отношении его отца составили протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством", предусматривающий штраф в 30 000 рублей.