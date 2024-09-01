Простой рецепт кабачковой икры: традиционная закуска на вашем столе

Вкус кабачковой икры знаком многим с детства. Эта простая, но удивительно вкусная закуска прочно заняла место на наших столах, оставаясь популярной даже после того, как необходимость в домашних заготовках перестала быть вызванной дефицитом продуктов.

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