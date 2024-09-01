Простой рецепт кабачковой икры: традиционная закуска на вашем столе
- 21:30 1 сентября
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- Служба новостей
Вкус кабачковой икры знаком многим с детства. Эта простая, но удивительно вкусная закуска прочно заняла место на наших столах, оставаясь популярной даже после того, как необходимость в домашних заготовках перестала быть вызванной дефицитом продуктов.
Понадобится:
- Кабачки — 2-3 шт
- Морковь — 2 шт
- Лук репчатый — 2-3 шт
- Помидоры — 3-4 шт
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Растительное масло
- Уксус, соль, сахар — по вкусу
Как готовить:
- Очищенный лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Затем добавьте тёртую морковь и продолжайте жарить.
- Очистите кабачки от кожицы и семян, нарежьте их средними кубиками. Помидоры нарежьте произвольно. Поставьте кабачки и помидоры тушиться на слабом огне.
- Когда овощи станут мягкими, добавьте измельчённый чеснок, соль и сахар. Тушите смесь ещё 5 минут, затем снимите с огня. Остудите и измельчите массу с помощью мясорубки или блендера.
- Доведите полученную икру до кипения, добавьте уксус и разлейте по заранее стерилизованным банкам.
Этот рецепт позволит вам приготовить вкусную и полезную закуску, которая станет отличным дополнением к любому столу, пишет pravda.ru.