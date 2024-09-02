Поэтам Коми предлагают принять участие в создании сборника стихотворений, посвященных СВО

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Ассоциация волонтеров специальной военной операции объявила конкурс на авторские произведения для подготовки поэтического сборника, посвященного СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Коми. Участие могут принять все желающие, готовые поделиться своими произведениями, отражающими дух времени, патриотические чувства и поддержку наших героев. Отбирать стихотворения станут члены правления Ассоциации волонтеров СВО.

Напомним, что выбранные произведения войдут в сборник, который выйдет уже этой осенью. Все средства от продажи книг направят на приобретение гуманитарной помощи для участников СВО.