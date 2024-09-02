Поэтам Коми предлагают принять участие в создании сборника стихотворений, посвященных СВО
- 13:16 2 сентября
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- Инесса Богатая
Ассоциация волонтеров специальной военной операции объявила конкурс на авторские произведения для подготовки поэтического сборника, посвященного СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Коми.
Участие могут принять все желающие, готовые поделиться своими произведениями, отражающими дух времени, патриотические чувства и поддержку наших героев. Отбирать стихотворения станут члены правления Ассоциации волонтеров СВО.
Напомним, что выбранные произведения войдут в сборник, который выйдет уже этой осенью. Все средства от продажи книг направят на приобретение гуманитарной помощи для участников СВО.
Отметим, что авторы могут отправлять свои стихотворения на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО volsvo@rambler.ru до 30 сентября, указав свои данные: ФИО, место проживания и контактный телефон.