Осенью вместо горчицы сею этот мощный сидерат - проволочника и фитофтору сносит вмиг: после картошки и томатов идеально

После завершения сбора урожая опытные огородники рекомендуют сеять сидераты на грядках. Это отличная альтернатива химикатам. Сидераты не только улучшают структуру почвы, но и защищают ее от вредителей, таких как проволочник и тля, а также препятствуют распространению заболеваний, включая фитофтороз.

Лучшее время для посева сидератов — сентябрь. Семена не требуется закапывать глубоко — их достаточно рассыпать по поверхности и слегка взрыхлить граблями.