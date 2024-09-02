Осенью вместо горчицы сею этот мощный сидерат - проволочника и фитофтору сносит вмиг: после картошки и томатов идеально
- 07:13 2 сентября
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- Служба новостей
После завершения сбора урожая опытные огородники рекомендуют сеять сидераты на грядках. Это отличная альтернатива химикатам. Сидераты не только улучшают структуру почвы, но и защищают ее от вредителей, таких как проволочник и тля, а также препятствуют распространению заболеваний, включая фитофтороз.
Лучшее время для посева сидератов — сентябрь. Семена не требуется закапывать глубоко — их достаточно рассыпать по поверхности и слегка взрыхлить граблями.
Фацелия является универсальным сидератом, который подходит для всех видов овощей. Она неприхотлива, быстро растет и устойчива к холодам.
Это растение улучшает состав почвы, насыщает ее азотом, гумусом и минеральными веществами, кислотность грунта снижается, а сорняки подавляются. Фацелия эффективно уничтожает проволочников, тлю и нематод.
Примечательно, что в почве после фацелии не развиваются грибки, вызывающие фитофтороз и корневую гниль. Это наилучший вариант для земли после картофеля, томатов и огурцов.
Перед началом цветения фацелию рекомендуется скосить. Перекапывать ее не нужно — достаточно оставить скошенной на зимний период, советует агроном Ксения Давыдова, пишет prochepetsk.ru.