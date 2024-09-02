Турция и Тайланд: выяснилось, куда сыктывкарцы отправятся в отпуск этой осенью
- 14:30 2 сентября
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- Инесса Богатая
В этом году 43% сыктывкарцев строят планы на осенний отдых. Наиболее популярны домашний отдых, дача или путешествия по стране. В опросе сервиса SuperJob участвовали экономически активные жители Сыктывкара, имеющие работу.
Этой осенью отпуск планируют 4 из 10 работающих: 16% останутся дома, 13% отправятся в поездки по России, 8% поедут на дачу, а 6% планируют поездку за границу. Среди внутренних направлений лидируют курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Египет и Таиланд.
Женщины чаще выбирают домашний отдых (18%) и путешествия по России (15%). Мужчины несколько чаще делятся планами на поездку за границу (5%). В другие сезоны за границу чаще ездят женщины, а осенью — мужчины, что можно связать с началом учебного года у детей.
Чаще всего о планах поехать за границу говорили те, кто получает зарплату от 100 тысяч рублей (7%). Однако среди них больше всего тех, кто доволен отдыхом дома (21%).
48% сыктывкарцев не планируют брать осенний отпуск.
Регионы России, в которых респонденты намерены отдохнуть осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, по убыванию количества упоминаний): Краснодарский край, Кавказ, Золотое кольцо России, Карелия, Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Крым.
Страны, в которых респонденты намерены провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, по убыванию количества упоминаний): Турция, Египет, Таиланд.