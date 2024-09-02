Турция и Тайланд: выяснилось, куда сыктывкарцы отправятся в отпуск этой осенью

В этом году 43% сыктывкарцев строят планы на осенний отдых. Наиболее популярны домашний отдых, дача или путешествия по стране. В опросе сервиса SuperJob участвовали экономически активные жители Сыктывкара, имеющие работу.

Этой осенью отпуск планируют 4 из 10 работающих: 16% останутся дома, 13% отправятся в поездки по России, 8% поедут на дачу, а 6% планируют поездку за границу. Среди внутренних направлений лидируют курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Египет и Таиланд.