Родственники погибшего сотрудника тепловой компании отсудили у "виновного" предприятия 100 тысяч рублей
- 08:30 2 сентября
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- Татьяна Зубова
В Коми с тепловой компании взыскали компенсацию за моральный ущерб в пользу гражданина, чей родственник погиб на производстве. Эту информацию подтвердили в региональной прокуратуре.
Выяснилось, что погибший работал в филиале тепловой компании в Удорском районе. Сотрудник не прошел обучение по охране труда, что противоречит требованиям трудового законодательства. Помимо этого, медицинский осмотр и стажировка оказались выполнены лишь частично.
В рамках расследования несчастного случая на производстве выявлены нарушения требований охраны труда со стороны работодателя. Среди других причин трагедии указаны нарушения организации производственного процесса и отсутствие надлежащего контроля над выполнением работ.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав компенсировать родственнику погибшего моральный вред в размере 100 тысяч рублей в связи со смертью близкого человека. Прокуратура будет следить за фактическим исполнением решения после его вступления в законную силу.