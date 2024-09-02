Родственники погибшего сотрудника тепловой компании отсудили у "виновного" предприятия 100 тысяч рублей

В Коми с тепловой компании взыскали компенсацию за моральный ущерб в пользу гражданина, чей родственник погиб на производстве. Эту информацию подтвердили в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что погибший работал в филиале тепловой компании в Удорском районе. Сотрудник не прошел обучение по охране труда, что противоречит требованиям трудового законодательства. Помимо этого, медицинский осмотр и стажировка оказались выполнены лишь частично.