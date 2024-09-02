Астролог Василиса Володина предрекла трем знакам Зодиака фантастические перемены в сентябре

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Российский астролог Василиса Володина уже рассказывала, что начало сентября выдастся для Зодиака интересным. Каждому из них предстоит набраться сил и решить, стоит ли отправиться по новому пути или остаться на старом. Перемены затронули всех, но далеко не каждый участник Зодиакального круга им обрадуется. Володина считает, что только три представителя Зодиака не просто справятся с новыми обстоятельствами, но и получат от них немалую выгоду, как в денежном, так и в карьерном выражении. Весы, Стрельцы и Рыбы почувствуют прилив сил, вдохновение и радость от того, что им предоставляются новые шансы для самовыражения.

Весы

Воздушный знак обретет долгожданное равновесие в карьере и дождется гармонии в личной жизни. У него будет достаточно уверенности в себе, чтобы с полной отдачей стартовать в новом проекте или на новом месте работы. Володина полагает, что у Весов все сложится удачно, поэтому счастливый период может перешагнуть порог сентября.

Астролог считает, что звезды будут благоволить знаку и в личной жизни, где Весы обретут счастье в общении со второй половиной. Их могут порадовать дети, которые достигнут успехов в одном из своих занятий. А в конце сентября знак ожидает весомое прибавление в доходах, поэтому можно исполнить какое-то давнее желание.

Стрелец

Знак с начала сентября займется собой, погрузившись в самосовершенствование. Неожиданно Стрельцов заинтересует моральная сторона событий, и они проведут немало времени, размышляя о природе добра и зла. Гоняться за деньгами им не придется, потому что они придут к быстрому и сообразительному знаку сами.

В семье тоже все будут довольны Стрельцами, потому что те перестанут хандрить и порадуют близких хорошим настроением. Желание духовного роста окажется кстати, потому что он даст знаку проявить себя с лучшей стороны, и он продемонстрирует таланты, ранее неизвестные ни руководству, ни коллегам.

Рыбы