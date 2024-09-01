В Коми водитель сбросил машину с девушкой после ДТП в кювет и оставил ее "гореть"

Фото ГАИ

В Печоре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 23-летняя девушка получила тяжелые ожоги. По информации Государственной автоинспекции Республики Коми, инцидент произошел на девятом километре дороги, ведущей к Озерному. Виновник аварии, водитель автомобиля, потерял управление, и машина вылетела с дороги, после чего перевернулась на крышу.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате мощного удара автомобиль перевернулся и оказался в кювете. В момент аварии в машине находилась пассажирка, которой впоследствии и потребовалась неотложная медицинская помощь. Водитель, устроивший аварию, предпочел скрыться с места происшествия, оставив пострадавшую девушку в крайне тяжелом состоянии.

Сразу после аварии пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми ожогами головы, шеи и груди. Как выяснилось, эти травмы были вызваны воздействием горючей жидкости, которая, вероятно, разлилась и воспламенилась в момент столкновения. Девушке была оказана необходимая помощь, но её состояние оценивается как тяжелое. В настоящий момент врачи продолжают бороться за её жизнь и здоровье, применяя все возможные методы лечения.