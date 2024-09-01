В Коми водитель авто без прав в ДТП получил перелом позвоночника
- 16:45 1 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
В Печоре в ночь на 31 августа произошла серьезная авария, в результате которой водитель, не имевший водительского удостоверения, оказался в кювете и получил множественные травмы.
Как сообщают представители ГИБДД Республики Коми, инцидент произошел около 2:30 в поселке Кожва.
По предварительной информации, 36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21093, двигался по Торговому переулку, когда потерял контроль над управлением транспортным средством. Машина, отклонившись от курса, вылетела с дороги и оказалась в кювете. В результате аварии водитель получил серьезные травмы: ушиб шеи, поясницы, множественные ссадины лица и груди. Также медики подозревают у пострадавшего перелом позвоночника. Водитель был немедленно госпитализирован.
Отмечается, что мужчина был пристегнут ремнем безопасности, что, возможно, спасло ему жизнь. Однако этот факт не уберег его от значительных повреждений. Интересно, что водитель никогда не имел водительского удостоверения и, соответственно, не проходил обучение управлению транспортным средством. Этот факт вызывает особое беспокойство у правоохранительных органов, так как отсутствие опыта и соответствующих знаний могло стать одной из причин аварии.
Машина, которой управлял пострадавший, была эвакуирована и помещена на специальную стоянку. Теперь автомобилем займутся эксперты, которые проведут осмотр на предмет технических неисправностей, возможно, способствовавших ДТП. Однако, как отмечают специалисты, ключевым фактором, скорее всего, стала некомпетентность водителя, который не имел необходимых навыков для безопасного управления транспортным средством.