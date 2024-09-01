В Коми водитель авто без прав в ДТП получил перелом позвоночника

В Печоре в ночь на 31 августа произошла серьезная авария, в результате которой водитель, не имевший водительского удостоверения, оказался в кювете и получил множественные травмы.

Как сообщают представители ГИБДД Республики Коми, инцидент произошел около 2:30 в поселке Кожва.