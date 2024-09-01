О капитальном ремонте медучреждений в обращении рассказал глава Коми

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В Республике Коми продолжаются активные работы по капитальному ремонту и модернизации медицинских учреждений, что стало важной частью государственной политики по улучшению качества здравоохранения в регионе. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении к жителям. Он отметил, что развитие инфраструктуры здравоохранения является приоритетом, и в последние годы в этом направлении был достигнут значительный прогресс.

Владимир Уйба подчеркнул, что строительство новых медицинских объектов ведется не только в центральных муниципалитетах, но и в отдаленных территориях. Одним из ярких примеров является открытие в 2023 году нового лечебного корпуса в Усть-Цильме. Этот объект стал самым современным в республике и был долгожданным для местных жителей, которые ожидали его появления около 20 лет. Новое здание полностью отвечает современным стандартам и позволяет обеспечить качественное медицинское обслуживание жителей района.

Помимо строительства новых объектов, значительное внимание уделяется капитальному ремонту и модернизации уже существующих учреждений здравоохранения. Глава республики отметил, что эти работы направлены на создание комфортных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала. В этом году в республике было проведено множество значимых ремонтных работ, охватывающих различные медицинские учреждения.

Так, в Коми Республиканском клиническом онкологическом диспансере, расположенном на улице Гаражная в Сыктывкаре, был выполнен текущий ремонт здания, где теперь располагается поликлиническое отделение. Этот ремонт позволил обновить помещения и создать более комфортные условия для пациентов, посещающих поликлинику.

В Республиканской детской клинической больнице были завершены работы по капитальному ремонту реанимационного зала. Это важное улучшение, так как реанимационное отделение играет ключевую роль в оказании экстренной медицинской помощи детям. Кроме того, в Коми республиканской клинической больнице был капитально отремонтирован фойе на первом этаже семиэтажного корпуса, а также проведены работы по обновлению кровли козырька приемного отделения.

Значительные усилия были приложены и к обновлению стоматологической помощи в республике. В Сыктывкаре подрядчики провели капитальный ремонт помещений на втором, третьем и четвертом этажах здания, предназначенного для размещения детского отделения Республиканской стоматологической поликлиники.

В Республиканском противотуберкулезном диспансере также были проведены значительные работы по капитальному ремонту. В частности, была обновлена система обеспечения газообразным кислородом и вакуумной системой палат отделения No 3 в круглосуточном стационаре. Это улучшение повышает качество лечения пациентов, нуждающихся в специализированной помощи.

Воркутинская больница скорой медицинской помощи, обслуживающая один из самых северных городов России, получила новый лифт, что существенно облегчает перемещение пациентов и работу медицинского персонала. В санатории "Лозым", одном из популярных оздоровительных учреждений региона, был обновлен навес над входной группой в спальном корпусе, что улучшило условия пребывания для отдыхающих.

Кроме того, в Усть-Вымской центральной районной больнице были проведены ремонтные работы в операционном блоке, что позволит повысить качество хирургической помощи в районе.