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Кабачковые оладьи с секретом: Для хруста и вкуса кладу в них 1 плод — никакой клейкости и водянистости не будет

Кабачковые оладьи с секретом: Для хруста и вкуса кладу в них 1 плод — никакой клейкости и водянистости не будет

Оладьи из кабачка — простое блюдо для лета. Но не у каждой хозяйки они получаются плотными и хрустящими, нередко блюдо выходит водянистым.

Но если добавить в оладьи из кабачка один плод, никакой клейкости и водянистости не будет. Речь идёт о картофеле.

Для приготовления блюда берём:

  • 2 кабачка;
  • 1 картофелину;
  • 2 яйца;
  • соль и специи;
  • 4 ст. л. муки;
  • масло для жарки.

Секрет в том, что крахмал в составе картошки «связывает» тесто, при жарке оно получается более плотным, оладьи выходят с румяной корочкой.

Картофель и кабачки натираем, добавляем яйца, специи, соль и муку, вымешиваем. Жарим оладьи на разогретой с маслом сковородке с 2 сторон, пишет hibiny.ru.

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