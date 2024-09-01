Кабачковые оладьи с секретом: Для хруста и вкуса кладу в них 1 плод — никакой клейкости и водянистости не будет

Оладьи из кабачка — простое блюдо для лета. Но не у каждой хозяйки они получаются плотными и хрустящими, нередко блюдо выходит водянистым.

Но если добавить в оладьи из кабачка один плод, никакой клейкости и водянистости не будет. Речь идёт о картофеле.