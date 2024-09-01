В Коми похоронили погибшего от ран участника спецоперации Сергея Сметанина

Фото администрации Ухты

В Ухте прощались с участником специальной военной операции Сергеем Сметаниным, который ушел из жизни после тяжелого ранения. Как сообщает пресс-служба администрации города, прощальная церемония прошла 30 августа в местном храме, где родные, друзья и сослуживцы собрались, чтобы отдать последние почести героическому военнослужащему.

Сергей Сметанин, житель Ухты, погиб на больничной койке после того, как получил тяжелое ранение в ходе боевых действий. Его состояние ухудшилось после ранения, полученного во время выполнения боевых задач. Несмотря на все усилия врачей, жизнь военнослужащего не удалось спасти. В госпитале Сергей провел последние дни своей жизни, борясь за выживание.

По информации, предоставленной пресс-службой, Сергей служил в должности номера расчета стрелкового отделения. В своих действиях он проявил исключительное мужество и героизм, что и стало основанием для посмертного награждения орденом Мужества. Это высокая государственная награда была вручена ему за проявленную храбрость и стойкость в боевых условиях.