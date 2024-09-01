В зоне проведения СВО пал младший сержант из Коми Николай Дмитрук

Фото из личного дела бойца

Глава Республики Коми Владимир Уйба выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким гвардии младшего сержанта Николая Дмитрука, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Уйба подчеркнул мужество и самоотверженность Дмитрука, который отдал свою жизнь за защиту Родины.

Николай Константинович Дмитрук родился в селе Чернутьево Удорского района и на протяжении последних лет проживал в Усогорске. Он служил в должности командира мотострелкового отделения и проявил высочайший героизм на поле боя. Как отметил глава региона, Дмитрук пал смертью храбрых, защищая свою страну от угроз, стоявших перед ней.