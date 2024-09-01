В зоне проведения СВО пал младший сержант из Коми Николай Дмитрук
- 11:45 1 сентября
- 6+
- Дмитрий Толстенёв
Глава Республики Коми Владимир Уйба выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким гвардии младшего сержанта Николая Дмитрука, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.
В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Уйба подчеркнул мужество и самоотверженность Дмитрука, который отдал свою жизнь за защиту Родины.
Николай Константинович Дмитрук родился в селе Чернутьево Удорского района и на протяжении последних лет проживал в Усогорске. Он служил в должности командира мотострелкового отделения и проявил высочайший героизм на поле боя. Как отметил глава региона, Дмитрук пал смертью храбрых, защищая свою страну от угроз, стоявших перед ней.
Глава Коми отметил, что подвиг Николая Дмитрука не только вдохновляет, но и напоминает о высоких ценностях, за которые борются наши солдаты.