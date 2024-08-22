В Коми росгвардейцы задержали 22-летнего мужчину, который напал на продавщицу

За последние семь дней сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Республики Коми более 110 раз выезжали на охраняемые объекты по тревожному сигналу, предотвратив пять попыток хищения имущества организаций. Патрули задержали 47 человек за административные правонарушения, шестеро задержаны за различные преступления, четверо находились в розыске.

В Сыктывкаре конфликт между посетителями магазина перерос в драку, продавец нажала тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали 22-летнего мужчину, ударившего продавщицу, и доставили его в полицию.