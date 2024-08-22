В Сыктывкаре военный оркестр поздравил пациентов ДРБ с Днем Республики Коми

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации и 103-й годовщины Республики Коми, военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии организовали музыкальное представление для детей, проходящих лечение в Республиканской детской клинической больнице. О том как прошел мини-концерт сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Отметим, что мероприятие открыл духовой оркестр Росгвардии, под управлением дирижера майора Сергея Монастырского. Музыканты военного оркестра исполнили популярные мелодии из известных мультфильмов и кинофильмов, а также патриотические произведения, радующие детей и их родителей.