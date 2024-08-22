В Сыктывкаре военный оркестр поздравил пациентов ДРБ с Днем Республики Коми
- 21:45 22 августа
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- Инесса Богатая
В честь Дня Государственного флага Российской Федерации и 103-й годовщины Республики Коми, военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии организовали музыкальное представление для детей, проходящих лечение в Республиканской детской клинической больнице. О том как прошел мини-концерт сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.
Отметим, что мероприятие открыл духовой оркестр Росгвардии, под управлением дирижера майора Сергея Монастырского. Музыканты военного оркестра исполнили популярные мелодии из известных мультфильмов и кинофильмов, а также патриотические произведения, радующие детей и их родителей.
Добавим, что военнослужащие подготовили для детей увлекательную программу с песнями, танцами, играми и загадками, создавая для всех гостей праздничное летнее настроение.
Кроме того, торжество завершилось исполнением музыкальной композиции "Вперед, Россия! ".