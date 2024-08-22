Ухтинка хотела установить в своей квартире кондиционер и потеряла 18 тысяч рублей

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Жительница Ухты стала жертвой мошенничества по рекомендации арендатора квартиры. Женщина оплатила установку кондиционера, но никто не пришел для выполнения работы. По данным пресс-службы МВД по Коми, в полицию Ухты обратилась женщина, родившаяся в 1972 году, с заявлением о краже денег. Она рассказала, что владеет квартирой в Санкт-Петербурге и сдает ее в аренду.

Арендатор сообщил, что в квартире отсутствует кондиционер, предусмотренный договором аренды. Чтобы устранить этот недостаток, он дал контактные данные ухтинки мастеру, найденному через интернет.

"Специалист" связался с женщиной в мессенджере и назвал стоимость работы — 18 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на его банковский счет и попросила договориться о дате установки с арендатором. После перевода денег ни она, ни арендатор не смогли связаться с мастером.