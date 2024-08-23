Сухо и тепло: погода в Коми 23 августа

23 августа на территории Республики Коми установится сухая облачная погода. Подробный прогноз предоставили в региональном центе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночные и утренние часы возможен туман в отдельных районах. Ночью подует переменный ветер, его скорость составит 1-5 метров в секунду, тогда как днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью колеблется от +2 до +7 градусов, днем - от +17 до +22°C, на крайнем северо-востоке региона - от +12 до +17°C.