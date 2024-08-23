Сухо и тепло: погода в Коми 23 августа
- 06:30 23 августа
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- Татьяна Зубова
23 августа на территории Республики Коми установится сухая облачная погода. Подробный прогноз предоставили в региональном центе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночные и утренние часы возможен туман в отдельных районах. Ночью подует переменный ветер, его скорость составит 1-5 метров в секунду, тогда как днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью колеблется от +2 до +7 градусов, днем - от +17 до +22°C, на крайнем северо-востоке региона - от +12 до +17°C.
В столице Коми в этот день синоптики также прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Ночью подует несильный переменный ветер около 1-3 метров в секунду, днем его сменит юго-западный до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20°C.