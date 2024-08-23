Что сделать в сентябре для большого урожая клубники в следующем году

Сентябрь — это не только время сбора урожая, но и ключевой месяц для подготовки клубничных плантаций к следующему сезону. Правильные действия в это время могут значительно повысить количество и качество ягод, пишет pravda.ru.

1. Обрезка старых листьев. Удалите старые, поврежденные и больные листья. Это поможет растению сосредоточиться на новых побегах и улучшит циркуляцию воздуха.