Что сделать в сентябре для большого урожая клубники в следующем году
- 07:13 23 августа
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Сентябрь — это не только время сбора урожая, но и ключевой месяц для подготовки клубничных плантаций к следующему сезону. Правильные действия в это время могут значительно повысить количество и качество ягод, пишет pravda.ru.
1. Обрезка старых листьев. Удалите старые, поврежденные и больные листья. Это поможет растению сосредоточиться на новых побегах и улучшит циркуляцию воздуха.
2. Подкормка. Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Это способствует укреплению корней и подготовке растения к зиме.
3. Мульчирование. Нанесите слой мульчи (например, соломы или опилок) вокруг кустов. Это защитит корни от замерзания и поможет сохранить влагу.
4. Полив. Обеспечьте достаточный полив до наступления холодов. Влажная почва способствует лучшему укоренению и зимостойкости.
5. Защита от вредителей. Проведите осмотр на наличие вредителей и заболеваний. При необходимости используйте органические инсектициды или фунгициды.