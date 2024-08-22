В Коми предпринимателям начнут выплачивать субсидии на открытие кемпингов

Фото из архива

В Коми планируют предоставлять предпринимателям субсидии на открытие кемпингов. Основная задача господдержки — развитие инфраструктуры, привлечение туристов в регион и популяризация отдыха внутри республики. 22 августа руководитель Коми Владимир Уйба объявил о введении нового механизма для стимулирования туризма в регионе.

Как отметил губернатор региона, благодаря этой поддержке бизнес сможет создавать кемпинги и кемпстоянки в городах и районах, а также приобретать кемпинговые палатки и другие туристические объекты.

Он также добавил, что важно не только привлекать туристов из других регионов, но и «поощрять жителей Коми отдыхать в своем родном крае».