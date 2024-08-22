В Коми предпринимателям начнут выплачивать субсидии на открытие кемпингов
- 01:00 23 августа
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- Инесса Богатая
В Коми планируют предоставлять предпринимателям субсидии на открытие кемпингов. Основная задача господдержки — развитие инфраструктуры, привлечение туристов в регион и популяризация отдыха внутри республики.
22 августа руководитель Коми Владимир Уйба объявил о введении нового механизма для стимулирования туризма в регионе.
Как отметил губернатор региона, благодаря этой поддержке бизнес сможет создавать кемпинги и кемпстоянки в городах и районах, а также приобретать кемпинговые палатки и другие туристические объекты.
Он также добавил, что важно не только привлекать туристов из других регионов, но и «поощрять жителей Коми отдыхать в своем родном крае».
Согласно постановлению правительства о внесении изменений в государственную программу «Развитие экономики и промышленности», субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые пройдут отбор. Эти средства можно будет использовать для покрытия части затрат на создание кемпинговых объектов, кемпстоянок и приобретение кемпинговых палаток для организации проживания. Размер субсидии будет зависеть от средств, доступных в республиканском бюджете Коми.