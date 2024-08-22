Администрация Сыктывкара планирует приобрести еще 30 пассажирских автобусов

Недавно введенные магистральные маршруты будут обслуживаться новой техникой большого класса, что позволит сократить интервалы между автобусами. Это станет крупнейшей поставкой с момента приобретения 40 НефАЗов в 2016 году.

21 августа, в рамках прямой линии, посвященной транспортной реформе в Сыктывкаре, первый заместитель главы администрации города Александр Гонтарь отметил, что в марте в столицу Коми доставили шесть автобусов марки Lotоs, а в июле — еще пять.