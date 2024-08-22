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Администрация Сыктывкара планирует приобрести еще 30 пассажирских автобусов

Администрация Сыктывкара планирует приобрести еще 30 пассажирских автобусовФото из архива

Недавно введенные магистральные маршруты будут обслуживаться новой техникой большого класса, что позволит сократить интервалы между автобусами. Это станет крупнейшей поставкой с момента приобретения 40 НефАЗов в 2016 году.

21 августа, в рамках прямой линии, посвященной транспортной реформе в Сыктывкаре, первый заместитель главы администрации города Александр Гонтарь отметил, что в марте в столицу Коми доставили шесть автобусов марки Lotоs, а в июле — еще пять.

В сентябре ожидается поступление семи модернизированных низкопольных автобусов марки НеФАЗ. Планируется также, что в декабре 2024 года будет приобретено еще 30 автобусов большого класса.

Александр Гонтарь сообщил, что новые автобусы прежде всего начнут курсировать по маршрутам №№ 17м, 54м и 18м.

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