Администрация Сыктывкара планирует приобрести еще 30 пассажирских автобусов
- 23:20 22 августа
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- Инесса Богатая
Недавно введенные магистральные маршруты будут обслуживаться новой техникой большого класса, что позволит сократить интервалы между автобусами. Это станет крупнейшей поставкой с момента приобретения 40 НефАЗов в 2016 году.
21 августа, в рамках прямой линии, посвященной транспортной реформе в Сыктывкаре, первый заместитель главы администрации города Александр Гонтарь отметил, что в марте в столицу Коми доставили шесть автобусов марки Lotоs, а в июле — еще пять.
В сентябре ожидается поступление семи модернизированных низкопольных автобусов марки НеФАЗ. Планируется также, что в декабре 2024 года будет приобретено еще 30 автобусов большого класса.
Александр Гонтарь сообщил, что новые автобусы прежде всего начнут курсировать по маршрутам №№ 17м, 54м и 18м.