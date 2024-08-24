В Сыктывкаре пройдёт операция «Нетрезвый водитель»

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Сыктывкарские автоинспекторы проведут профилактику езды в нетрезвом состоянии. Об этом пишет пресс-служба МВД по Коми. С 23 по 26 августа 2024 года в Сыктывкаре пройдет акция «Нетрезвый водитель». В это время автоинспекторы будут проверять водителей на трезвость. На улицах города будет больше патрулей ГИБДД, которые будут останавливать машины и проверять автолюбителей.

Во время проверок инспекторы будут обращать внимание на запах алкоголя, поведение водителя и нарушения ПДД. Если всё в порядке, шофёрам разрешат дальше ехать без задержек. Госавтоинспекция напоминает, что нельзя садиться за руль пьяным и нужно соблюдать правила дорожного движения.