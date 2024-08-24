Без мульчи и навоза: посыпьте грядки этим порошком в августе – урожай в 2025 году вырастет в разы

Опытные дачники делятся своим методом подготовки грядок в августе, который помогает улучшить будущий урожай без использования навоза и мульчи. По словам специалистов, такой способ основывается на применении простого, но эффективного компонента — древесной золы.

Как рассказывают эксперты, древесная зола способна улучшить структуру почвы, повышая ее плодородие и снижая кислотность. Она содержит множество полезных микроэлементов, которые благоприятно влияют на развитие растений. Важно лишь правильно использовать этот компонент: по словам опытных дачников, золу следует равномерно посыпать по грядкам, затем слегка перекопать почву. Этот процесс стоит проводить перед осенним посевом или закладкой компоста.