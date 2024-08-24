Без мульчи и навоза: посыпьте грядки этим порошком в августе – урожай в 2025 году вырастет в разы
- 07:13 24 августа
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- Служба новостей
Опытные дачники делятся своим методом подготовки грядок в августе, который помогает улучшить будущий урожай без использования навоза и мульчи. По словам специалистов, такой способ основывается на применении простого, но эффективного компонента — древесной золы.
Как рассказывают эксперты, древесная зола способна улучшить структуру почвы, повышая ее плодородие и снижая кислотность. Она содержит множество полезных микроэлементов, которые благоприятно влияют на развитие растений. Важно лишь правильно использовать этот компонент: по словам опытных дачников, золу следует равномерно посыпать по грядкам, затем слегка перекопать почву. Этот процесс стоит проводить перед осенним посевом или закладкой компоста.
Специалисты подчеркивают, что зола также помогает защитить растения от некоторых вредителей и болезней. Они уточняют, что в отличие от химических удобрений, зола действует мягко, не вызывая ожогов у растений и не загрязняя почву. Однако, по мнению экспертов, использование древесной золы требует умеренности: избыточное количество этого порошка может привести к перенасыщению почвы щелочными элементами, что может повлиять на рост растений.
Как отмечают специалисты, применение золы в качестве удобрения — это проверенный временем метод, который подходит для большинства культур. Однако они также напоминают, что этот способ не является гарантией высокого урожая, поскольку многое зависит от погодных условий и других факторов. Важно использовать комплексный подход к уходу за растениями и не полагаться исключительно на один метод, пишет sevastopolmedia.ru.