В аэропорту Сыктывкара прошла проверка
- 10:45 24 августа
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- Анастасия Амелькина
Аэропорт Сыктывкара прошёл федеральную проверку. Об этом пишет Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу.
Сотрудники Территориального органа государственного авиационного надзора по Коми Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО во исполнение своих обязанностей в рамках федерального государственного контроля в сфере гражданской авиации осуществили выезд на плановое обследование в отношении предприятия АО «Комиавиатранс». Целью данной проверки было обеспечение соответствия эксплуатационных стандартов и качества обслуживания пассажиров.
В ходе мероприятия, главным государственным инспектором Алуевым Борисом Викторовичем и старшим государственным инспектором Муравьевой Мариной Валентиновной, был произведён тщательный осмотр общественных зон аэровокзала структурного подразделения АО «Комиавиатранс», расположенного в аэропорту Сыктывкар. Особое внимание уделялось помещениям, предназначенным для обслуживания пассажиров внутренних рейсов. Эти зоны относятся к общедоступным, то есть открытым для посещения широким кругом граждан, что требует особой тщательности в проверке их соответствия установленным нормам и правилам.