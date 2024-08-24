В аэропорту Сыктывкара прошла проверка

Аэропорт Сыктывкара прошёл федеральную проверку. Об этом пишет Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудники Территориального органа государственного авиационного надзора по Коми Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО во исполнение своих обязанностей в рамках федерального государственного контроля в сфере гражданской авиации осуществили выезд на плановое обследование в отношении предприятия АО «Комиавиатранс». Целью данной проверки было обеспечение соответствия эксплуатационных стандартов и качества обслуживания пассажиров.