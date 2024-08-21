В Коми осенью могут ограничить движение большегрузов
- 22:45 21 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
На интернет-платформе для публичного обсуждения законодательных актов размещен проект приказа Минстроя о временном ограничении движения большегрузных автомобилей по региональным и межмуниципальным дорогам.
Согласно пояснительной записке и самому проекту приказа, на дорогах с нестабильным грунтовым покрытием предлагается установить ограничение в связи с "размягчением конструктивных элементов дорог из-за неблагоприятных погодных условий". Ограничение составит 1, 5 тонны на ось транспортного средства. Период действия ограничения будет с 10 октября по 8 ноября 2024 года.
Помимо этого, в пояснительной записке отмечается, что "введение ограничения необходимо для сохранения состояния дорог и обеспечения безопасности дорожного движения".