В Коми осенью могут ограничить движение большегрузов

На интернет-платформе для публичного обсуждения законодательных актов размещен проект приказа Минстроя о временном ограничении движения большегрузных автомобилей по региональным и межмуниципальным дорогам.

Согласно пояснительной записке и самому проекту приказа, на дорогах с нестабильным грунтовым покрытием предлагается установить ограничение в связи с "размягчением конструктивных элементов дорог из-за неблагоприятных погодных условий". Ограничение составит 1, 5 тонны на ось транспортного средства. Период действия ограничения будет с 10 октября по 8 ноября 2024 года.