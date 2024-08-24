В Коми появилась лыжероллерная трасса
- 13:16 24 августа
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- Анастасия Амелькина
В Емве открылся новый спортивный объект, который обещает стать центром притяжения для всех любителей активного образа жизни. Речь идет о лыжероллерной трассе, протянувшейся на целых два километра. Об этом сообщает администрация главы Коми.
Трасса предлагает обширный спектр возможностей для занятий спортом. Летом здесь можно наслаждаться катанием на роликовых коньках и велосипедах, а также активно тренироваться на лыжероллерах или заниматься скандинавской ходьбой. Зимой трасса превращается в идеальное место для ловких спусков на лыжах, привлекая как начинающих лыжников, так и опытных спортсменов.
Однако представители местных властей на этом не останавливаются. В ближайших планах городского управления значится дальнейшее благоустройство прилегающей территории. В перспективе здесь планируется установка удобных скамеек для отдыха, создание нового тренажёрного комплекса для занятий на свежем воздухе и монтаж современного освещения вдоль всей трассы. Всё это будет способствовать ещё большему комфорту и безопасности посетителей в любое время суток.