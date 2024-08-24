В Коми появилась ﻿лыжероллерная ﻿трасса

В Емве открылся новый спортивный объект, который обещает стать центром притяжения для всех любителей активного образа жизни. Речь идет о лыжероллерной трассе, протянувшейся на целых два километра. Об этом сообщает администрация главы Коми.

Трасса предлагает обширный спектр возможностей для занятий спортом. Летом здесь можно наслаждаться катанием на роликовых коньках и велосипедах, а также активно тренироваться на лыжероллерах или заниматься скандинавской ходьбой. Зимой трасса превращается в идеальное место для ловких спусков на лыжах, привлекая как начинающих лыжников, так и опытных спортсменов.