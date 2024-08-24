Кладу лист герани в карман — и ни о чем не переживаю: вот зачем он там нужен. Эффект поражает

Герань — одно из самых популярных комнатных растений, которое ассоциируется с уютом и домашним очагом. Мало кто знает, что пользу он приносит не только эстетическую.

Листья герани — настоящая находка для хозяек. Благодаря содержащимся в них эфирным маслам они имеют характерный запах, который ни с чем не спутать. Именно этот аромат можно использовать во благо дома.