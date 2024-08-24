Ухтинцы и сыктывкарцы собирают больше всех ягод в регионе

За 2023 год в Коми собрали более 5 тонн ягод. Об этом пишет Комистат.

В 2023 году валовый сбор ягод в Коми достиг впечатляющих 5,2 тысячи тонн. Удивительно, но половина этого богатого урожая была собрана в двух основных городах региона — Сыктывкаре и Ухте. Эти города превратились в настоящие ягодные оазисы, обеспечивая значительное количество плодов, которые радуют местных жителей и попадают на рынки.