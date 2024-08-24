Ухтинцы и сыктывкарцы собирают больше всех ягод в регионе
- 09:00 24 августа
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- Анастасия Амелькина
За 2023 год в Коми собрали более 5 тонн ягод. Об этом пишет Комистат.
В 2023 году валовый сбор ягод в Коми достиг впечатляющих 5,2 тысячи тонн. Удивительно, но половина этого богатого урожая была собрана в двух основных городах региона — Сыктывкаре и Ухте. Эти города превратились в настоящие ягодные оазисы, обеспечивая значительное количество плодов, которые радуют местных жителей и попадают на рынки.
Особенно стоит отметить, что среди разнообразия выращиваемых ягод садоводы Коми выделяют клубнику как самую популярную и востребованную культуру. Местные аграрии прилагают неимоверные усилия, чтобы клубника была не только качественной, но и доступной широкой аудитории, тем самым способствуя её популяризации.
По мере того, как растет интерес к местным ягодам, усиливаются и сельскохозяйственные практики: внедряются новые технологии, повышающие урожайность и качество плодов. Нельзя не упомянуть и о вкладах в экологически чистое производство, которое становится приоритетом для региона. Садоводы стремятся минимизировать использование химикатов, отказываясь от традиционных методов и переходя к органическим практикам.