Эта копеечная крупа превратит почву в чернозем в сентябре – дешево и очень эффективно

Чтобы сделать вашу землю плодородным черноземом, нет необходимости тратить большие суммы на покупку удобрений.

Для улучшения плодородности вашей земли можно воспользоваться бюджетным и эффективным способом — использованием круп, таких как кукурузная или ячменная. Этот метод подходит многим садоводам. Вот как это можно сделать: