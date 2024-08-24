В Сыктывкаре появилось место под проведение акций по сбору вторичного сырья

Под Сыктывкаром появится место для сдачи вторсырья на переработку. Об этом сообщает администрация города.

В столичной Верхней Максаковке будет создано место для проведения акций по сбору вторичного сырья. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» организует пункт приема в одном из помещений здания 10 дома на Общественной улице.