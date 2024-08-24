В Сыктывкаре появилось место под проведение акций по сбору вторичного сырья
- 11:45 24 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото администрации Сыктывкара
Под Сыктывкаром появится место для сдачи вторсырья на переработку. Об этом сообщает администрация города.
В столичной Верхней Максаковке будет создано место для проведения акций по сбору вторичного сырья. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» организует пункт приема в одном из помещений здания 10 дома на Общественной улице.
Это помещение было предоставлено безвозмездно комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Сыктывкара сроком на пять лет. Общая площадь выделенных помещений составляет 92,7 квадратных метров. В ближайшее время там пройдет первая экологическая акция.
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