В Сыктывкаре пожарные спасли 6 человек из огня

Перед выходными в Коми горели гараж и многоквартирный дом. Пожарные выезжали на вызовы в столице региона и Печоре. Об этом сообщает МЧС Республики.

22 августа в Печоре пожарно-спасательную службу известили о возгорании в гараже на улице Ленина. Огонь был потушен на площади 10 квадратных метров. Люди не пострадали. Для тушения привлекли 5 пожарных и 2 машины. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.