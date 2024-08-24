В Сыктывкаре пожарные спасли 6 человек из огня
- 09:55 24 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Перед выходными в Коми горели гараж и многоквартирный дом. Пожарные выезжали на вызовы в столице региона и Печоре. Об этом сообщает МЧС Республики.
22 августа в Печоре пожарно-спасательную службу известили о возгорании в гараже на улице Ленина. Огонь был потушен на площади 10 квадратных метров. Люди не пострадали. Для тушения привлекли 5 пожарных и 2 машины. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
23 августа в Сыктывкаре пожарных вызвали на ЧП в квартире жилого дома на улице Дальняя. Самостоятельно эвакуировались 19 человек, а сотрудники МЧС спасли еще 6. Огонь потушили на площади 8 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении участвовали 10 пожарных и 3 единицы техники. Причиной тоже стало неосторожное обращение с огнем.