Синоптики рассказали о погоде в Коми 24 августа

24 августа 2024 года в ночные и утренние часы возможен туман в отдельных районах. Будет дуть южный ветер, его скорость составит 1-6 метров в секунду, а днём до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от +1 до +11 градусов, днем от +17 до +22°C.

В столице Коми в этот день синоптики также прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Ночью подует несильный переменный ветер около 1-6 метров в секунду, днем он усилится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22°C, что на пару градусов выше, чем в предыдущий день. В Ухте обещают такую же погоду.