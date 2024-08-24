В Коми подорожал 98 бензин

В Коми цены на бензин автомобильный изменились на 0,03%. Об этом сообщает Комистат.

За неделю с 13 по 19 августа 2024 года в регионе значительно выросла стоимость бензина марки АИ-98. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Коми по отношению к предыдущей дате такова: дизель стал дешевле на 0,34 процента. При этом бензин марки АИ-92 остался без изменений.