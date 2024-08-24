В Коми подорожал 98 бензин
- 08:30 24 августа
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- Анастасия Амелькина
В Коми цены на бензин автомобильный изменились на 0,03%. Об этом сообщает Комистат.
За неделю с 13 по 19 августа 2024 года в регионе значительно выросла стоимость бензина марки АИ-98. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Коми по отношению к предыдущей дате такова: дизель стал дешевле на 0,34 процента. При этом бензин марки АИ-92 остался без изменений.
Актуальные средние цены на нефтепродукты в городах Коми:
Сыктывкар
Марки АИ-92 - 48,83 рублей за литр
Марки АИ-95 - 57,40 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 73,58 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,25 рублей за литр
Ухта
Марки АИ-92 - 49,00 рублей за литр
Марки АИ-95 - 56,28 рублей за литр
Марки АИ-98 и выше - 73,88 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,78 рублей за литр
Воркута
Марки АИ-92 - 53,48 рублей за литр
Марки АИ-95 - 56,97 рублей за литр
Дизельное топливо - 68,57 рублей за литр