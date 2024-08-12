В Коми за июль волонтеры "Лиза Алерт" смогли найти 17 пропавших человек живыми
- 13:00 12 августа
- 16+
- Инесса Богатая
В июле в отряд "Лиза Алерт Коми" поступило 27 заявок на поиски пропавших людей по всей территории Республики Коми, из них 7 касались несовершеннолетних.
Найдено 17 человек живыми, двое – мертвыми, у одного удалось найти родственников, у двоих установлена личность, одна заявка не подтвердилась, поиски четырех продолжаются: активно распространяются ориентировки, проверяются показания свидетелей.
Напоминаем: в альбоме собраны данные на тех, кого пока не нашли.
Если вы узнали кого-либо из пропавших, позвоните на нашу горячую линию по номеру 8-800-700-54-52. Возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой.
Напомним, большая часть жителей столицы Республики Коми до 34 лет считают, что они ведут здоровый образ жизни чаще, чем старшее поколение.