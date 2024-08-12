В Коми за июль волонтеры "Лиза Алерт" смогли найти 17 пропавших человек живыми

В июле в отряд "Лиза Алерт Коми" поступило 27 заявок на поиски пропавших людей по всей территории Республики Коми, из них 7 касались несовершеннолетних.

Найдено 17 человек живыми, двое – мертвыми, у одного удалось найти родственников, у двоих установлена личность, одна заявка не подтвердилась, поиски четырех продолжаются: активно распространяются ориентировки, проверяются показания свидетелей.