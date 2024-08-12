В Коми уровень самообеспеченности картофелем в 2024 году составит 98,6%

В 2023 году, в рамках регионального плана по развитию экономики в условиях санкционного давления, по поручению главы Коми Владимира Уйба, выделено дополнительное финансирование в размере 140,8 миллионов рублей. На эти средства увеличены площади под картофель с 359,5 га до 444 га и закуплено больше элитных семян и минеральных удобрений.

Все это способствует повышению уровня самообеспеченности картофелем в республике, который вырос с 92,4% в 2022 году до 98% в 2023 году, а в 2024 году ожидается 98,6%. Также создано новое АО "КомиАГРОлизинг", получившее докапитализацию в размере 100 млн рублей. В 2023 году это позволило приобрести 36 единиц сельхозтехники, что помогло обновить оборудование на выгодных условиях и сократило сроки лизинга до 2 лет.