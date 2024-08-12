В Сыктывкаре продолжаются поиски Андрея Арзубова: мужчина пропал несколько месяцев назад

В Сыктывкаре разыскивают пропавшего Андрея Арзубова. Информационную сводку разместили в группе во ВКонтакте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Коми.

По данным волонтеров, Андрей Арзубов пропал 15 мая, с тех пор о нем ничего не известно. Поиски ведутся в двух городах: Сыктывкаре и Кирове.