В Сыктывкаре продолжаются поиски Андрея Арзубова: мужчина пропал несколько месяцев назад
- 16:30 12 августа
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- Инесса Богатая
Фото ПСО "Лиза Алерт"
В Сыктывкаре разыскивают пропавшего Андрея Арзубова. Информационную сводку разместили в группе во ВКонтакте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Коми.
По данным волонтеров, Андрей Арзубов пропал 15 мая, с тех пор о нем ничего не известно. Поиски ведутся в двух городах: Сыктывкаре и Кирове.
Особые приметы пропавшего: мужчине 46 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные и голубые глаза.
Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, позвоните на горячую линию 88007005452 или обратитесь к координаторам поиска: Йося (Светлана) 89041010625, Кнопка (Алена) 89042327868.
Напомним, волонтеры "Лиза Алерт" по региону за июль нашли живыми 17 пропавших человек. К сожалению, двоих пропавших обнаружили мертвыми.