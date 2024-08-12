В Коми оштрафовали недобросовестного подрядчика на 100 тысяч рублей: компания не чистила зимой пешеходные переходы

В Выльгорте подрядчик был оштрафован за небезопасный пешеходный переход. В Сыктывдинском районе завершился процесс взыскания 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

Во время февральского рейда сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в Выльгорте высокие снежные кучи в районе пешеходного перехода.