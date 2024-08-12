В Коми оштрафовали недобросовестного подрядчика на 100 тысяч рублей: компания не чистила зимой пешеходные переходы
- 21:45 12 августа
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- Инесса Богатая
В Выльгорте подрядчик был оштрафован за небезопасный пешеходный переход. В Сыктывдинском районе завершился процесс взыскания 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.
Во время февральского рейда сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в Выльгорте высокие снежные кучи в районе пешеходного перехода.
Обслуживающий эту дорогу подрядчик, являющийся малым предприятием, был оштрафован мировым судом на 100 тысяч рублей за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Судебный пристав направил постановление должнику о начале исполнительного производства, определив срок для добровольного исполнения и уведомив о последствиях задержки.
Так как штраф не был оплачен в течение пяти рабочих дней, пристав списала сумму со счетов юридического лица, собрав 110 тысяч рублей, из которых 10 тысяч составили исполнительский сбор, поступивший в федеральный бюджет.