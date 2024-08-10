В Сыктывкаре семьям погибших бойцов СВО передали награды военных

Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре состоялась трогательная и значимая церемония, в рамках которой родным героев, погибших в ходе специальной военной операции, были переданы государственные награды. Мероприятие прошло в здании администрации города, собрав семьи, коллег и представителей власти. Эти награды, врученные близким павших защитников Родины, стали символом признания их подвига и выражением глубочайшего уважения и вечной благодарности за их самопожертвование.

Церемония началась с минуты молчания, почтив память героев, отдавших свои жизни во имя защиты страны и своих соотечественников. На сцене, украшенной символикой Российской Федерации, родным героев были вручены Ордена Мужества, присужденные посмертно. Эти награды подчеркивают мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные этими воинами при исполнении воинского долга.

Среди награжденных – старший сержант Андрей Дмитриевич Влас, сержант Сергей Александрович Костин и рядовой Илья Олегович Шустиков. Их имена навсегда останутся в памяти не только родных и близких, но и всех граждан страны, для которых подвиг этих людей стал примером истинного патриотизма.

Представители администрации, обращаясь к присутствующим, отметили, что Орден Мужества – это не просто награда, а знак признания тех высших человеческих качеств, которые проявляют воины, выполняя свой долг перед Родиной. Эти качества включают готовность рисковать собственной жизнью ради безопасности и свободы своей страны. Выступавшие говорили о том, как важно помнить и чтить память о тех, кто не вернулся с поля боя, и оказывать поддержку их семьям.

Особо подчеркивалось, что вручение наград – это не только признание заслуг погибших, но и свидетельство того, что их подвиг не будет забыт. Эти герои отдали самое дорогое – свою жизнь – ради мира и благополучия своих соотечественников. Поэтому такие события, как сегодняшняя церемония, играют важную роль в сохранении памяти о них.