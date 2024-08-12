На пляже в Коми обнаружили тело мертвого юноши. Подробнее о трагедии рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что происшествие зафиксировали 10 августа в районе 16: 30. В Усть-Вымском районе молодой человек 2005 года рождения, управлял квадроциклом без государственных номеров и регистрации, двигался по пляжу правого берега реки Вычегды в пяти километрах от деревни Малый Тыдор. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством и перевернулся. Парень получил множество травм, несовместимых с жизнью.