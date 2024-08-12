Ролевые экшены стали самым популярным жанром у геймеров в Коми
- 13:45 12 августа
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- AnnaAnna
Цифровая экосистема МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play. Самым популярным жанром среди игроков в Республике Коми с января по июль 2024 года стали ролевые экшены – на них пришлось около четверти всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Genshin Impact.
Россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.
Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров и в Республике Коми. В 2024 году на него пришлось 21% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 12%. Тройку лидеров замыкают многопользовательские стратегии в реальном времени (MOBA) - 10%.
Топ-5 популярных игр по количеству игровых сессий в регионе:
- Genshin Impact – 7,9%
- Cyberpunk 2077 – 7,7%
- Dota 2 – 6%
- Honkai: Star Rail - 5%
- Baldur's Gate 3 – 4,8%
«Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельцев ПК, желающих монетизировать свои игровые мощности. Стоимость часа игры в нашем сервисе начинается от 13 рублей, а средняя стоимость составляет 24 рубля. Сдав свой ПК через облачное хранилище, можно заработать до 17 тыс. рублей в месяц. Благодаря прозрачности процессов, удобству и доступности – это направление может стать одним из наиболее перспективных в мире игр. Таким образом создаётся взаимовыгодная экосистема, как для игроков, так и для владельцев ПК. Со своей стороны, мы активно развиваем сервис, добавляя новые инструменты и фишки. Например, в мае мы запустили мобильное приложение для ТВ-приставок и умных телевизоров Сбера и Android TV. На игру с ТВ приходится уже около 15% от всех игровых сессий», - прокомментировал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.
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О сервисе
МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.
Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.
Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться.