Ролевые экшены стали самым популярным жанром у геймеров в Коми

Цифровая экосистема МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play. Самым популярным жанром среди игроков в Республике Коми с января по июль 2024 года стали ролевые экшены – на них пришлось около четверти всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Genshin Impact.

Россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров и в Республике Коми. В 2024 году на него пришлось 21% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 12%. Тройку лидеров замыкают многопользовательские стратегии в реальном времени (MOBA) - 10%.



Топ-5 популярных игр по количеству игровых сессий в регионе:

Genshin Impact – 7,9%

Cyberpunk 2077 – 7,7%

Dota 2 – 6%

Honkai: Star Rail - 5%

Baldur's Gate 3 – 4,8%