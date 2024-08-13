Сыктывкарка потеряла 57 тысяч рублей по вине сына-полростка

По информации ведомства, женщина 1978 года рождения обратилась за помощью в полицию после того, как неизвестные лица путем обмана сняли деньги с ее банковской карты.

Пострадавшая рассказала, что ее сын в популярном мессенджере заметил рекламу раздачи игровой валюты и перешел по указанной ссылке. Там он активно переписывался с предполагаемым представителем онлайн-игры. По его просьбе мальчик сообщил номер карты своей мамы и коды из смс-сообщений, что позволило злоумышленникам перевести более 57 тысяч рублей на неизвестный счет. После этого мошенник немедленно удалил переписку и прекратил выход на связь.