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В Сыктывкаре начали подготавливать новую площадку под памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльском АЭС

В Сыктывкаре начали подготавливать новую площадку под памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльском АЭСФото администрации Сыктывкара

В столице Коми начали подготавливать площадку для установки памятника ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Монумент будет установлен рядом с Аллеей Героев, напротив здания регионального министерства образования и науки на улице Чернова. Площадку планируется заасфальтировать, установить гранитные бордюры и плиты, а также разместить скамейки, урны и светильники. Работники уже сняли дерн и залили опалубку для основания монумента.

Ранее памятник находился в сквере перед школой №1, но после благоустройства территории его внешний вид перестал вписываться в обновленное пространство. Поэтому было принято решение переместить его на новое, более соответствующее место.

Напомним, в Сыктывкаре проверили состояние почвы возле полигона ТБО.

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