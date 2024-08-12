В Сыктывкаре начали подготавливать новую площадку под памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльском АЭС

В столице Коми начали подготавливать площадку для установки памятника ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Монумент будет установлен рядом с Аллеей Героев, напротив здания регионального министерства образования и науки на улице Чернова. Площадку планируется заасфальтировать, установить гранитные бордюры и плиты, а также разместить скамейки, урны и светильники. Работники уже сняли дерн и залили опалубку для основания монумента.