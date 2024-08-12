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Простой рецепт салата "Анкл Бенс" из кабачков на зиму

Простой рецепт салата "Анкл Бенс" из кабачков на зиму

Любите овощные заготовки? Тогда обязательно запаситесь этим салатом впрок: его вкус точно не оставит вас равнодушными. Следуйте приведенному ниже рецепту, чтобы замариновать салат "Анкл Бенс" из кабачков на зиму.

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 кг
  • Перец болгарский — 300 г
  • Лук — 400 г
  • Томатная паста — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 10 г
  • Томатная паста — 100 г
  • Вода — 100 мл

Способ приготовления

Подготовьте стерилизованные банки с крышками.

Теперь займемся овощами. Промытые кабачки, лук и перец нашинкуйте кубиками среднего размера. Спрессуйте очищенный чеснок.

В глубоком сотейнике или кастрюле смешайте томатную пасту, масло и воду. Вскипятите на среднем огне.

Всыпьте кабачки, готовьте 10 минут. Следом положите лук и перец и держите на огне еще 10 минут. Посолите, всыпьте сахар и готовьте 5 минут, не забывая помешивать салат. Добавьте уксус и чеснок. Тушите 3 минуты после закипания.

Распределите овощи по банкам, плотно закройте крышками, советует news.ru.

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