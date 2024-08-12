В Сыктывкаре на территории Нацгалереи Коми пройдет акустический концерт
- 22:45 12 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре пройдет масштабный акустический концерт. Национальная галерея Коми приглашает горожан погрузиться в уникальную программу с уютной атмосферой.
Концерт состоится 17 августа с 16: 30 до 21: 00. На сцену выйдут шесть исполнителей: легенды сыктывкарского кантри-рока и блюза "Своя компания", талантливый дуэт Ольги Стефаниди и Андрея Осокина с известными каверами, группа виртуозов "АРКТИК теАтр", молодежный вокальный коллектив "Томлун", солист Коми республиканской академической филармонии Алексей Исаков и романтик из Москвы ERIN с легкой летней музыкой.
"Нас ожидает насыщенная палитра эмоций - от радости до грусти, от размышлений до воспоминаний. Кроме концерта, вас ждут фудкорт, игры, мастер-классы и множество других развлечений. Приходите с детьми, приносите пледы и стульчики. Этот вечер останется у вас в памяти как одно из самых теплых воспоминаний зимы", - подчеркивают организаторы.