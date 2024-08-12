В Сыктывкаре на территории Нацгалереи Коми пройдет акустический концерт

В Сыктывкаре пройдет масштабный акустический концерт. Национальная галерея Коми приглашает горожан погрузиться в уникальную программу с уютной атмосферой.

Концерт состоится 17 августа с 16: 30 до 21: 00. На сцену выйдут шесть исполнителей: легенды сыктывкарского кантри-рока и блюза "Своя компания", талантливый дуэт Ольги Стефаниди и Андрея Осокина с известными каверами, группа виртуозов "АРКТИК теАтр", молодежный вокальный коллектив "Томлун", солист Коми республиканской академической филармонии Алексей Исаков и романтик из Москвы ERIN с легкой летней музыкой.